Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 10 ilde sağanak yağış beklendiği belirtilirken hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi. İşte İstanbul, ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 1

10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 2

Yetkililer ani sel, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Artvin ve Şanlıurfa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Van, Bitlis, Siirt, Batman ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır’ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 4

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, İç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 5

13 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 6

14 EYLÜL PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 7

15 EYLÜL CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 8

16 EYLÜL CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı - 9

17 EYLÜL PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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