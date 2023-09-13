Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. 10 ilde sağanak yağış beklendiği belirtilirken hava sıcaklığının iç ve doğu bölgelerinde mevsim normallerinin altında olacağı belirtildi. İşte İstanbul, ankara ve diğer illerde beklenen hava durumu...
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 10 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Buna göre Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.