Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?)

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurdun batı bölgelerine yeni bir yağışlı hava geliyor. Kuvvetli yağışın, bugün 10 yarınsa 7 ilde etkili olması beklenirken Meteoroloji bu yerler için sarı kodlu uyarı vererek dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Yurdun batı bölgelerine kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Poyrazın sert estiği İstanbul'da iki gün boyunca yağış var. Sıcaklık 16 derece.

İzmir'de zamanla kuvvetlenecek yağış, Antalya için de bekleniyor.

Bursa 18, Antalya 19, Ankara 15

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarılardaysa yurdun batısı kuvvetli yağış esnasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

Bugün için 10 ile 'sarı' kod veren Meteoroloji; Antalya, Balıkesir, Edirne, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ için 'dikkat' dedi. 

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

Yarınsa beklenen yağışların; Aydın, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli'de şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

Haftalık değerlendirme raporundaki uyarıları işaretleyen Meteoroloji'nin gün gün değerlendirmeleri ise şu şekilde...

Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 7
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 8
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 9
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 10
Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER