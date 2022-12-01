Meteoroloji'den 10 ile sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağışlara dikkat (Bugün hava nasıl olacak?)

Yurdun batı bölgelerine kuvvetli yağış bekleniyor.
Poyrazın sert estiği İstanbul'da iki gün boyunca yağış var. Sıcaklık 16 derece.
İzmir'de zamanla kuvvetlenecek yağış, Antalya için de bekleniyor.
Bursa 18, Antalya 19, Ankara 15
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sarı kodlu uyarılardaysa yurdun batısı kuvvetli yağış esnasında oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.
Bugün için 10 ile 'sarı' kod veren Meteoroloji; Antalya, Balıkesir, Edirne, İzmir, Muğla, Aydın, Çanakkale, Mersin, Kırklareli, Tekirdağ için 'dikkat' dedi.
Yarınsa beklenen yağışların; Aydın, Çanakkale, İzmir, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Kırklareli'de şiddetli olması bekleniyor.
Haftalık değerlendirme raporundaki uyarıları işaretleyen Meteoroloji'nin gün gün değerlendirmeleri ise şu şekilde...