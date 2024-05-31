Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.