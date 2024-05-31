Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Yaz mevsimi geldi. Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların 30 derecelere ulaşması bekleniyor. Ancak sıcak hava öncesinde yurdun iç bölgelerinde yağmur beklentisi var. Bugün, Ankara, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kırıkkale’de sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu, vatandaşların ani sel ve yerel dolu yağışlarına karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bululu bir hava hakim olacak.