Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Yaz mevsimi geldi. Önümüzdeki hafta yurt genelinde sıcaklıkların 30 derecelere ulaşması bekleniyor. Ancak sıcak hava öncesinde yurdun iç bölgelerinde yağmur beklentisi var. Bugün, Ankara, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kırıkkale’de sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bu 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu, vatandaşların ani sel ve yerel dolu yağışlarına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde parçalı, yer yer çok bululu bir hava hakim olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

GÜNEYDOĞU’DA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA 40 DERECE GÖRÜLECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklık artışının yarın başlayacağını, pazar ve pazartesi günleri sıcaklıkların 2-3 derece daha yükseleceğini söyledi. Çalışkan, bu süre içinde 6-8 derecelik bir yükseliş beklendiğini ifade etti.

Hava sıcaklığının salı günü Güneydoğu’da 40 dereceyi bulacağını anlatan Çalışkan, “Perşembeden sonra rüzgar etkisiyle biraz serinleme olacak. Haziran ayının 10’undan sonraki zamanlarda kısım kısım tekrar yağışlar olacak.” diye konuştu.

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

11 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji, Başkent Ankara, Amasya, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Sivas, Tokat, Yozgat ve Kırıkkale’ye sarı kodlu uyarıda bulundu.
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

BURDUR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 10

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 11

VAN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 12
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 13
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 14
Meteorolojiden 11 il için sarı kodlu uyarı: Ani su baskınları ve dolu yağışına dikkat (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 15
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