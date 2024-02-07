Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımlaıd. 12 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu için çığ tehlikesi olduğunu bildirdi. Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da NTV canlı yanında 13 Şubat'a kadar sıcaklıklarda ani bir düşüş olmayacağını dile getirip hava sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı.

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney ve doğu kesimleri ile batı kıyılarının parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin, Ardahan ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Genellikle batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

12 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM; Ağrı, Artvin, Bitlis, Giresun, Hakkari, Kars, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Ardahan, Van, Rize için sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi.

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yanında 13 Şubat'a kadar sıcaklıklarda ani bir düşüş olmayacağını dile getirip hava sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı. 

Ayın 13'üne kadar sıcaklıklarda çok ani bir düşüş olmayacağını ifade eden Çalışkan, "Çok üşüten ve hızlı bir sıcaklık düşüsü yok. Ayın 15'ine kadar sıcaklıklar ortalamanın üzerinde." dedi.

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA

Parçalı, güneybatısının çok bulutlu, Balıkesir'in batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 20°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

EGE

Parçalı, kıyı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinin dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Ardahan, gece saatlerinden sonra Bitlis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

7 ŞUBAT

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

8 ŞUBAT

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

9 ŞUBAT

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

10 ŞUBAT

Meteoroloji'den 12 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

11 ŞUBAT

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