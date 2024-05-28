Meteoroloji'den 19 il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklık azalıyor, kuvvetli yağış geliyor! (Yeni haftada hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. 19 il için sarı kodlu uyarı verilirken hava sıcaklığı batı kesimlerde azalıyor. Yağışlar, iç kesimlerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, batı kesimlerde ise çok kuvvetli sağanak bekleniyor. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Bursa, Afyonkarahisar, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.