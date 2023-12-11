Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde puslu yer yer sisli geçeceği bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı



MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralık yağmur ve sağanak yağışlı