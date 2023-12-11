Meteoroloji'den 3 il için sarı kodlu uyarı (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava tahmini raporunu yayımladı. Antalya, Mersin ve Muğla için sarı kodlu uyarı verilirken Batı Akdeniz'in Toroslar mevkiinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu. Perşembe gününden itibaren ise hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava tahmini raporunu yayımladı.
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz (Rize ve Artvin hariç), Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.