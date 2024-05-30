Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Başkent Ankara’daki yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normalin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak esecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

Ankara, Amasya, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Tokat, Kırıkkale ve Karabük’te beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 22

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batısının iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 24

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağnak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 35

Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6
Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7
Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8
Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9
DAHA FAZLA GÖSTER