Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre bugün Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat’ın batısında kuvvetli yağış bekleniyor. Başkent Ankara’daki yağışların öğle saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı, mevsim normalleri civarında, Trakya kesimlerinde ise normalin üzerinde seyredecek.Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli olarak esecek.