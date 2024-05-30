Meteorolojiden 9 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanağa dikkat! (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor) 22

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29