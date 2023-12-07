Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu)
Sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ile Ege’nin Batısı ve Akdeniz’de bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da kuvvetli şekilde etkisini göstereceği ifade edilirken, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Antalya’nın batısı ve Mersin ile Adana’da ise yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Marmara’nın doğusuyla Ege’nin batısı ve Akdeniz’de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.