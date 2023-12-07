Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu)

Sağanak yağış geri dönüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ile Ege’nin Batısı ve Akdeniz’de bu akşamdan itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların İstanbul’un kuzey ilçeleri ile Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa’da kuvvetli şekilde etkisini göstereceği ifade edilirken, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde yerel olarak etkili olacağı uyarısında bulunuldu. Antalya’nın batısı ve Mersin ile Adana’da ise yer yer çok kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 1

Marmara’nın doğusuyla Ege’nin batısı ve Akdeniz’de bu akşamdan itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla’da yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 2

Gece saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ile kuzey ilçeleri ağırlıklı olarak İstanbul’da da kuvvetli sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların zamanla 1000 metre üzeri yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 3

Gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve batısı, Isparta ve Burdur’un doğusunda kuvvetli, Mersin ve Adana’da yer yer çok kuvvetli, Antalya’nın doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 4

Yağışların, Antalya’nın doğusunun 1500 metre üzeri yüksek kesimlerinde, özellikle Antalya-Konya yolunun Alacabel mevkisinde, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 5

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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 6

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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 7

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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 8

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Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarısı (Hava nasıl olacak? 5 günlük hava durumu) - 9

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