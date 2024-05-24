Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı kodlu ve 1 il için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu olması beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece altında altında olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde 24 Mayıs Perşembe hava durumu...

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Zonguldak, Düzce, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

DOĞU ANADOLU VE İÇ ANADOLU İÇİN UYARI

Öğle saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Günün ilk saatlerden itibaren İç Anadolu’nun doğusunda (Yozgat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri) ile Adana, Mersin’in iç kesimleri ve Osmaniye çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Hatay’da yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Meteorolojiden 16 il için sarı kodlu 1 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. 

Adana, Ağrı, Erzincan, Erzurum, Mersin, Kars, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yapılırken Hatay için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, diğer yerlerde batı ve güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneybatısında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması olması beklendiğinden ani sel, su basını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu,

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevreleri, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısıda ve Mersin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BURDUR °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

7 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalarak mevsim normalleri civarına yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

24 MAYIS CUMA HAVA DURUMU

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

25 MAYIS CUMARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

26 MAYIS PAZAR HAVA DURUMU

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 17

27 MAYIS PAZARTESİ HAVA DURUMU

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı: 16 il için sarı 1 il için turuncu kod (Bugün hava nasıl olacak?) - 18

28 MAYIS SALI HAVA DURUMU

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