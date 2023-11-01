Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.