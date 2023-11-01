Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Marmara ve Ege’nin kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte gün gün beklenen hava durumu…

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Marmara ve Ege’nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

2 KASIM 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

3 KASIM 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

4 KASIM 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

5 KASIM 2023 HAVA DURUMU

Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

6 KASIM 2023 HAVA DURUMU

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