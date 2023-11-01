Meteoroloji’den Marmara ve Ege’nin kuzeyi için sağanak yağış uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Marmara ve Ege’nin kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi. Peki Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? İşte gün gün beklenen hava durumu…
Marmara ve Ege’nin kuzeyinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.