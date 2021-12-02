Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı

Türkiye'nin batı kesiminde iki gün önce etkili olan lodos geri dönüyor. Meteoroloji, başta İstanbul olmak üzere Marmara bölgesi için sarı kodlu uyarıda bulundu. Rüzgarın hızının zaman zaman saatte 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı - DHA 02.12.2021 - 17:30 | Son Güncelleme : 02.12.2021 - 17:35

Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 1

Meteoroloji, İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 3

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 4

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 5

Lodosun ardından cumartesi günü yine yurdun batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 6
Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 7
Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 8
Meteoroloji'den sarı kodlu lodos uyarısı - 9

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