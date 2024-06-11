Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi
Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde kentte çıkan olaylar sırasında sıkılan biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, yargılanan 13 polis için beraat talep etti.
Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun Artvin’de yaşanan olaylar sırasında sıkılan biber gazı nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada yargılanan polislerin beraati istendi.