Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi

Artvin’in Hopa ilçesinde 2011 yılında dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde kentte çıkan olaylar sırasında sıkılan biber gazı nedeniyle yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, yargılanan 13 polis için beraat talep etti.

Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi - 1

Emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun Artvin’de yaşanan olaylar sırasında sıkılan biber gazı nedeniyle fenalaşarak yaşamını yitirmesine ilişkin davada yargılanan polislerin beraati istendi.

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Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011’de Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, hastanede öldü.

Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan’ın da bulunduğu 13 polis hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Lokumcu’nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurulup, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi - 3

13’ÜNCÜ DURUŞMADA MÜTALAA VERİLDİ

Trabzon 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen 13’üncü duruşmaya; Lokumcu’nun ailesi, avukatları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, davada yargılanan polislerin ayrı ayrı beraatini talep etti.

Protestolarda polisin zor kullanma yetkisi olduğunu ve olay günü polisin uyarı yaptığını belirten savcı, Metin Lokumcu’nun ölüm nedeninin gazdan olduğunun ispatlanmadığını söyledi.

Savcı, mütalaada ölümün kalp krizi nedeniyle gerçekleştiğini, bunun biber gazından olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.

Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi - 4

Lokumcu ailesinin avukatı Meriç Eyüboğlu, duruşmada mütalaa ile ilgili söz alarak, “Mütalaa, büyük bir hayal kırıklığı. Bizim söylediğimiz kanıtlar, belgeler, duruşma savcısı tarafından hiç duyulmamış. Mahkeme umarız bu yönde bir karar vermez de hayal kırıklığımız devam etmez. Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz.” dedi.

Metin Lokumcu davasında 13 polis için beraat talebi - 5

Bilirkişi raporunda olay günü Erzincan, Artvin, Rize, Erzurum, Bayburt ve Kars’tan görevlendirilen polisler tarafından kullanılan gaz miktarına ilişkin ayrıntılar da dava dosyasında yer aldı.

Raporda tam olarak kaç adet gaz kullanımına dair miktarın da tespit edilemediği belirtildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Eylül’e erteledi.
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