Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kara yollarında oluşan yarıklar, ekipler tarafından onarılıyor.

Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 1

Depremlerden etkilenen Adıyaman'da, kara yollarında oluşan yarıklar, ekipler tarafından onarılıyor.

Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 2

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.

Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 3

İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 4

Kentte önemli hasara yol açan depremler sırasında kara yollarında birçok noktada metrelerce uzunluğunda yarıklar oluştuğu gözleniyor.

Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 5

Bu noktaları tek tek tespit eden karayolları ekipleri, güzergah boyunca uyarı tabelaları yerleştiriyor. Daha sonra bu noktalarda trafik akışını kontrollü sağlayan ekipler, yarıkları ve çöken kısımları doldurup, asfaltlama çalışması yapıyor.

Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 6
Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 7
Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 8
Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 9
Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 10
Metrelerce yarıklar oluştu | Depremde çatlayan yollar onarılıyor - 11

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