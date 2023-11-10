Metro ve tramvaylarda 116 bin kişiden Ata'ya saygı duruşu
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümünde İstanbul'un metro ve tramvaylarında anıldı. Geçen yıl 85 bin kişinin saygı duruşunda bulunduğu alanlarda, bu yıl 116 bin 764 İstanbullu, saat 09:05'te ayağa kalkara saygı duruşunda bulundu. M8 Bostancı-Dudullu/Parseller Metro Hattı'nın Kozyatağı İstasyonu'nda Sanatçı Murat Daşkın'ın Cumhuriyetin Gözleri isimli üç boyutlu çalışması yer aldı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85. yılında tüm yurtta anılıyor.