Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı

Haberler - DHA 03.02.2022 - 09:52
Avcılar istikametine giden metrobüste, dün saat 01.20 sıralarında Merter durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.
Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.
Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almak için çaba gösterdi.
Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmak istedi.
Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı.
Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.