Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı

İstanbul'da metrobüste yolcular arasında çıkan kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı. Yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen bir çocuk ile kadın saldırgana engel olmaya çalıştı. Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı.

Haberler - DHA 03.02.2022 - 09:52

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 1

Avcılar istikametine giden metrobüste, dün saat 01.20 sıralarında Merter durağına gelindiği sırada yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 2

Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 3

Kavgada bir yolcu, diğer iki yolcuyu bıçakla yaraladı.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 4

Bu sırada yaralanan kişinin yakını olduğu belirtilen kadınla çocuk, araya girmeye çalıştı.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 5

Çocuk, saldırganın elindeki bıçağı almak için çaba gösterdi.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 6

Kadın ise elindeki şemsiyeyle saldırgana vurarak, onu durdurmak istedi.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 7

Olay yerine gelen bekçiler, yolcuları güçlükle ayırdı.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 8

Bacağından ve elinden yaralanan yolcular için ambulans çağrıldı.

Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 9
Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 10
Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 11
Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 12
Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 13
Metrobüste bıçaklı kavga: İki yolcu yaralandı - 14

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