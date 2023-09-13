Metroda dayak! Kadınların fotoğrafını çekti iddiası

Esenler metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen yolcu, diğer yolcular tarafından dövüldü.

Metroda dayak! Kadınların fotoğrafını çekti iddiası - 1

Olay, dün öğle saatlerinde Kirazlı- Yenikapı seferini yapan metroda meydana geldi.

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Metroda dayak! Kadınların fotoğrafını çekti iddiası - 2

İddiaya göre, metroda yolculuk yapan bir kişi, metro içerisinde bulunan kadınların fotoğrafını çekti. Bu durumu fark eden bazı yolcular şüpheliyle tartıştıktan sonra dövmeye başladı.

Metroda dayak! Kadınların fotoğrafını çekti iddiası - 3

Yolcular, şüphelinin cep telefonunu alarak çektiklerini görmek istese de başarılı olamadı.

Şüpheli, Esenler İstasyonu'nda yumruklanarak indirildi. Yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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