Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Hazreti Pir'in akıl ve kalbin beraberliğinde gönüllerde sevgi, hoşgörü ve tevazuyu mayaladığına işaret eden Özkan, "O'nun yorumları, tevhidi ve kainattaki nizamı zihinlere nakşetmektedir. Hazreti Mevlana; sanat, zarafet ve edebiyatta derin tesirler bırakmıştır. Aynı zamanda medeniyetimizin ahlak anlayışını en veciz bir şekilde ifade etmiştir. Türk irfan hayatını besleyen çok önemli bir kaynaktır, bir hazinedir. Bu kaynak, Anadolu'dan Rumeli'ye uzanan manevi bir silsile ile irfan yolunu oluşturmuştur" diye konuştu.