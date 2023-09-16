Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı 2023 Mevlid Kandili tarihi

2023 Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili tarihi de gündeme gelmeye başladı. Müslümanlar için manevi güzelliklerle dolu olan Mevlid Kandili bu sene de yurt genelindeki tüm camilerde namaz ve dualarla idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı 2023 Mevlid Kandili tarihi - 1

İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Mevlid Kandili'ne kısa süre kala, vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgisine odaklandı. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...

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Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı 2023 Mevlid Kandili tarihi - 2

2023 MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini günler takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Mevlid Kandili bu yıl 26 Eylül Salı günü idrak edilecek.

Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı 2023 Mevlid Kandili tarihi - 3

MEVLİD KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

'Doğum, doğum yeri ve doğum vakti' anlamlarına gelen mevlid kelimesi, peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu anlatmak için kullanılıyor.

"Mevlid-i Nebi" olarak da anılan ve Türkiye'de Mevlid Kandili olarak bilinen gece, Müslüman alemi için büyük önem taşıyor.

Son peygamber Hz. Muhammed'in doğumunu anmak için düzenlenen törenler, tarihte ilk kez Mısır'da Fatımiler döneminde başladı. Çok geçmeden Eyyubiler tarafından da benimsenen kutlama programlarında çeşitli törenler ve şenlikler yapıldı.

Mevlid törenleri daha sonra İslam dünyasında yaygınlık kazanarak günümüze kadar devam etti. Esasen Hz. Muhammed'in doğum yıl dönümü için başlayan mevlid töreni giderek, Kadir, Mi'rac, Regaib ve Berat gecelerinde veya sünnet, evlenme, ölüm, deprem gibi önemli olaylar vesilesiyle yapılmaya başlandı ve toplumsal gelenekte yer alan önemli bir dini-kültürel öge oldu.

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