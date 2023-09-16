Mevlid Kandili ne zaman? İşte Diyanet'in açıkladığı 2023 Mevlid Kandili tarihi
2023 Rebiülevvel ayının başlamasıyla birlikte, İslam alemi tarafından büyük bir heyecanla beklenen Mevlid Kandili tarihi de gündeme gelmeye başladı. Müslümanlar için manevi güzelliklerle dolu olan Mevlid Kandili bu sene de yurt genelindeki tüm camilerde namaz ve dualarla idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili ne zaman?
İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğumunun gerçekleştiği gün olarak kabul edilen Mevlid Kandili, ibadetler, dualar ve çeşitli etkinliklerle geçecek. Mevlid Kandili'ne kısa süre kala, vatandaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı tarih bilgisine odaklandı. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...