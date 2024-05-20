MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?

MHRS randevu onayının ne olduğu ve nasıl verileceğiyle ilgili internet üzerinden araştırmalar sürüyor. MHRS sistemi üzerinden üç gün ve daha sonraki günler için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak. Ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Peki, 2024 MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?