MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu onaylamanın nasıl yapılacağı, hastanelerden muayene randevusu alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mayıs tarihinden itibaren uygulamaya konulan "Onaylı randevu" sistemiyle birlikte artık randevu alan hastalar "ALO 182" üzerinden onay vermek zorunda olacak. Peki, 2024 MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?

MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır? - 1

MHRS randevu onayının ne olduğu ve nasıl verileceğiyle ilgili internet üzerinden araştırmalar sürüyor. MHRS sistemi üzerinden üç gün ve daha sonraki günler için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak. Ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Peki, 2024 MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?

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MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır? - 2

MHRS RANDEVU ONAYI NASIL VERİLİR?

Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak.

Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek.
Onay işlemi de randevu alınan kanallar üzerinden ya da ALO 182 tarafından gelen aramaya "Onay" yanıtı verilmesiyle yapılacak.

MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır? - 3

MHRS RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapın,

Açılan sayfa üzerinden randevu alınmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin,

Hangi hastaneden ve bölümden randevu almak istiyorsanız önce hastaneyi ardından bölümü seçebilirsiniz.

Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.

Ardından uygun gün ve saate tıklayın.

Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.

MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır? - 4

TÜM RANDEVULAR İÇİN ONAY ZORUNLU OLACAK MI?

Üç gün ve daha sonrası için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak, ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Örneğin 24 Mayıs tarihi için 22 veya 23 Mayıs'ta alınan bir randevu, otomatik olarak onaylanmış kabul edilecek.

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