MHRS randevu onaylama 2024: MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) randevu onaylamanın nasıl yapılacağı, hastanelerden muayene randevusu alan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından 13 Mayıs tarihinden itibaren uygulamaya konulan "Onaylı randevu" sistemiyle birlikte artık randevu alan hastalar "ALO 182" üzerinden onay vermek zorunda olacak. Peki, 2024 MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?
MHRS randevu onayının ne olduğu ve nasıl verileceğiyle ilgili internet üzerinden araştırmalar sürüyor. MHRS sistemi üzerinden üç gün ve daha sonraki günler için alınan tüm randevularda onay zorunluluğu olacak. Ancak muayene tarihinden önceki iki gün içerisinde alınan randevular, otomatik olarak onaylanmış sayılacak. Peki, 2024 MHRS randevu onaylama nedir, nasıl yapılır?