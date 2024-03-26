Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları
Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye Başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Mihalıççık Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Mihalıççık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Mihalıççık yerel seçim sonuçları..
MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Mihalıççık Belediyesini 2.947 alınan oy ve %47.49 oy oranı ile DSP adayı Haydar Çorum kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- DSP %47.49
- MHP %39.06
- İyi Parti %11.92
- Saadet Partisi %0.92
- Vatan Partisi %0.34
- MEHMET DURAK %0.16
- Diğer %0.11