Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları

MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mihalıççık Belediyesi Başkanı Haydar Çorum Kimdir?

1980 doğumlu. İlkokul – ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Anestezi bölümünden mezun olduktan sonra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü tamamladı.Mezun olduktan sonra Koyunağılı Kömür işletmesinde maden mühendisi olarak çalışmaya başladı. İş hayatında; alanında öncü firmalarda Maden Mühendisi, Proje Etüt Baş Mühendisi, İşletme Müdürü, Genel Müdür, Maden İşletme Direktörü, Maden Baş Mühendisi ve İşveren Vekili olarak çalıştı.Haydar ÇORUM evli ve bir çocuk babasıdır.