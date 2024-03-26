imsakiye

Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları

Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye Başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Eskişehir Mihalıççık Belediyesini hangi parti kazandı ve Eskişehir Mihalıççık Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Eskişehir Mihalıççık yerel seçim sonuçları..

Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları - 1

MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Eskişehir Mihalıççık Belediyesini 2.947 alınan oy ve  %47.49 oy oranı ile DSP adayı Haydar Çorum kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • DSP %47.49
  • MHP %39.06
  • İyi Parti %11.92
  • Saadet Partisi %0.92
  • Vatan Partisi %0.34
  • MEHMET DURAK %0.16
  • Diğer %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları - 2

MİHALIÇÇIK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mihalıççık Belediyesi Başkanı Haydar Çorum Kimdir?


1980 doğumlu. İlkokul – ortaokul ve lise eğitimimi İstanbul’da tamamladı. Trakya Üniversitesi Anestezi bölümünden mezun olduktan sonra, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünü tamamladı.
Mezun olduktan sonra Koyunağılı Kömür işletmesinde maden mühendisi olarak çalışmaya başladı. İş hayatında; alanında öncü firmalarda Maden Mühendisi, Proje Etüt Baş Mühendisi, İşletme Müdürü, Genel Müdür, Maden İşletme Direktörü, Maden Baş Mühendisi ve İşveren Vekili olarak çalıştı.

Haydar ÇORUM evli ve bir çocuk babasıdır.
Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları - 3

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HAYDAR ÇORUM
  • MUSTAFA FEN
  • LEMAN BAŞOL
  • HALİL GÖBEKLİ
  • SEDA AĞIRDİL
  • MİKAİL ACİR
  • HALİL SAMİ BARIŞ
  • MEHMET KAVAK
Mihalıççık Belediyesi hangi partide? Mihalıççık Belediye başkanı kimdir? Mihalıççık Belediye başkan adayları - 4

ESKİŞEHİR İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET! 

Seçim Sonuçları

Eskişehir Seçim Sonuçları


Alpu Seçim Sonuçları 2024
Çifteler Seçim Sonuçları 2024
Beylikova Seçim Sonuçları 2024
Günyüzü Seçim Sonuçları 2024
Han Seçim Sonuçları 2024
İnönü Seçim Sonuçları 2024
Mahmudiye Seçim Sonuçları 2024
Mihalgazi Seçim Sonuçları 2024
Mihalıççık Seçim Sonuçları 2024
Odunpazarı Seçim Sonuçları 2024
Sarıcakaya Seçim Sonuçları 2024
Seyitgazi Seçim Sonuçları 2024
Sivrihisar Seçim Sonuçları 2024
Tepebaşı Seçim Sonuçları 2024

DAHA FAZLA GÖSTER