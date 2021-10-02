Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi

DHA 02.10.2021 - 10:15
Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.
Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.
Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti.
Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji'yi anlık olarak takip ettiklerini belirtirken, "Sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu. Boji'nin aç mı susuz mu olduğunu kontrol edebilmek ve trenlerimizde hangi bölgede olduğunu tespit edebilmek için bir çip taktırdık. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzman ekiplerinin destekleriyle birlikte gerçekleşti. Müşteri İlişkiler Müdürlüğümüzün telefonunda uygulama var. Bu uygulama üzerinden Boji'yi takip edebiliyoruz" dedi.
Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.
Mustafa Kaya ise "Böyle uslu bir yolcumuz var. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.