Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi

İstanbul'da birçok toplu ulaşım aracında dolaşmasıyla ünlenen köpeğe mikroçip takıldı. 'Boji' adı verilen köpek özel uygulama üzerinden adım adım takip ediliyor. Takip sistemiyle Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.

DHA 02.10.2021 - 10:15

Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 1
Toplu ulaşım araçlarıyla İstanbul'u turlayan ve sosyal medyada gündem olan Boji'ye mikroçip takıldı. Geçtiğimiz ay birçok kişi Boji'nin farklı zamanlara ait olarak vapur, metrobüs ve tramvayda yolculuk yaparken fotoğraflarını paylaşmıştı. Kangal çoban kırması olan Boji, ismini demiryolu terminolojisinden alıyor.
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 2

Bojinin görevi metro ve metrobüslerde tekerleklerin hareketini sağlamak ama köpek her seferinde boji alanında uyuduğu için kendisine Boji adı verildi.

Boji, 18 Ağustos'ta İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü uzman ekiplerinin de yardımı ile Kemerburgaz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldü.

Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 3
Yapılan muayene sırasında derisinin altına mikroçip enjekte edildi. Bu sayede Boji'nin daha önceden bakımdan geçtiği kısırlaştırıldığı ve tekrar sokağa rutin yaşamına bırakıldığı da belirlendi.
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 4

HANGİ DURAKTA OLDUĞU TESPİT EDİLİYOR

Sağlık kontrolleri de yapıldıktan sonra Boji tekrar toplu ulaşım araçlarına kavuştu. Hem mikroçip hem mobil uygulama sayesinde Boji'nin hangi durakta olduğu kolayca tespit edilebiliyor. Boji'ye özel yapılan uygulama yalnızca Metro İstanbul Müşteri İlişkiler Müdürlüğü'nün telefonunda yüklü.
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 5
Boji'nin en çok tercih ettiği hat T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ancak seyahati Avrupa yakası ile de sınırlı kalmıyor, Anadolu yakasına geçerek M4 Kadıköy-Tavşantepe Metro Hattını kullandığı da oluyor. Uygulama ile Boji'nin bir gün içerisinde 29 durak gezdiği tespit edildi.
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 6

EN AZ 30 KİLOMETRE GEZİYOR

Günde en az 30 kilometre gezen Boji 10.30-15.30 saatleri arasında Göztepe'den Kartal'a, Kartal'dan Tavşantepe'ye gitti. Tavşantepe'den tekrar inip dinlendikten sonra yolculuğuna devam etti. 

Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 7
Boji tüm yolculuk kurallarına vakıf, inen yolculara yol veriyor, bekleyip sakin bir şekilde trende içeri geçip kendisine bir yer buluyor, metroyu kaçırdığı zaman ise metronun peşinden koşuyor. Boji yolcular tarafından da çok seviliyor.
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 8

Metro İstanbul İşletme Müdürü Ömer Taşkara, Boji'yi anlık olarak takip ettiklerini belirtirken, "Sakin ve huzurlu bir köpek. Aynı zamanda özgür ruhlu. Boji'nin aç mı susuz mu olduğunu kontrol edebilmek ve trenlerimizde hangi bölgede olduğunu tespit edebilmek için bir çip taktırdık. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nün uzman ekiplerinin destekleriyle birlikte  gerçekleşti.  Müşteri İlişkiler Müdürlüğümüzün telefonunda uygulama var. Bu uygulama üzerinden Boji'yi takip edebiliyoruz" dedi.

Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 9

"UYGULAMA BOJİ'YE ÖZEL"

Boji'nin gün içinde neredeyse tüm İstanbul'u gezdiğini belirten Taşkara, "T4 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, M4 Kadıköy - Tavşantepe hattımızı belli aralıklarla kullanıyor. Boji çok hızlı geziyor, başına bir şey gelmiş mi diye kontrol etmek amacıyla çip taktık. Uygulama telefona yüklü, en son baktığımızda Bostancı'da olduğunu anlık olarak takip edebiliyoruz. Uygulama tamamen Boji'ye özel Boji'yi takip amaçlı kullanıyoruz" dedi.
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 10

Yolculardan Abdulkadir Yalçın, "Metroya neşe katıyor. Yüzümüzü güldürüyor. Ben de ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Çok güzel bir uygulama. Köpek hiç huysuzlukta çıkarmıyor" dedi.

Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 11

Mustafa Kaya ise "Böyle uslu bir yolcumuz var. Sakin, temiz, ağır ağır yatıyor. Çok güzel bir uygulama umarım uzun ömürlü olur ve trenlerde gezer" dedi.

Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 12
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 13
Mikroçip takılan Boji bir günde 29 durak gezdi - 14

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