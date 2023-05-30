Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.
Meclise gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kayıt yaptırdı.
CHP İstanbul Milletvekili Birol Aydın, kaydını yaptırdı.
CHP Ankara Milletvekili Mesut Doğan (sol 2), kaydını yaptırdı.
CHP İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, kaydını yaptırdı.
CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kaydını yaptırdı.
CHP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kaydını yaptırdı.
MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kaydını yaptırdı.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kaydını yaptırdı.
CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kaydını yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kayıt yaptırdı.
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdı.
MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kaydını yaptırdı.
AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, kaydını yaptırdı.
CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, kaydını yaptırdı.
MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay kaydını yaptırdı.
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kaydını yaptırdı.
CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü kaydını yaptırdı.
AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, kaydını yaptırdı.
Meclise gelen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kayıt yaptırdı.
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, kaydını yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, kayıt yaptırdı.
Meclise gelen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt yaptırdı.