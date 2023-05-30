Milletvekilleri kayıt yaptırıyor

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ardından milletvekillerinin TBMM'deki kayıt işlemleri sürüyor. Bugün de Meclis'e gelen milletvekilleri kayıtlarını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 1

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis'e gelerek kaydını yaptırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

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Meclise gelen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 3

CHP İstanbul Milletvekili Birol Aydın, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 4

CHP Ankara Milletvekili Mesut Doğan (sol 2), kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 5

CHP İstanbul Milletvekili Bülent Kaya, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 6

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 7

CHP Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 8

MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 9

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 10

CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 11

Meclise gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 12

Meclise gelen AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 13

Meclise gelen CHP İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 14

Meclise gelen AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 15

Meclise gelen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 16

Meclise gelen AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 17

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 18

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 19

AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 20

CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 21

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 22

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 23

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 24

AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 25

Meclise gelen CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 26

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, kaydını yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 27

Meclise gelen AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 28

Meclise gelen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 29

Meclise gelen AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, kayıt yaptırdı.

Milletvekilleri kayıt yaptırıyor - 30

Meclise gelen MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, kayıt yaptırdı.

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