Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ

Antalya’da bir fabrikada Akdeniz ve Ege'de balıkçıların ağlarına zarar veren balon balığının popülasyonunu kontrol altına almak için dayanıklı naylon ipliklerden ağ örülüyor. Üretici gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda üretilen ağlar ile milyonlarca balon balığının aynı anda yakalanabileceğini belirtti.

İHA 19.08.2021 - 15:49 | Son Güncelleme : 19.08.2021 - 15:55

Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 1

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı ile balıkçıların mücadelesi devam ediyor.

Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 2

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 3

AĞ ÜRETİCİLERİ HAREKET GEÇTİ

2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek.

Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 4

Öte yandan, balon balıklarına karşı Türkiye’de bulunan ağ üreticileri de harekete geçti.

Üreticiler balon balıklarının keskin dişlerinin zarar veremeyeceği ağları üretmeye başladı. 

Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 5

Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'da bir fabrika özel bir ağ geliştirdi.

İşletme sahibi Aydın İnce, üretilen ağların büyük gırgır teknelerinde balon balığı ile mücadelede kullanılması durumunda milyonlarca balon balığının yakalanabileceğini belirtti.

Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 6
Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine destek verilmesi çağrısında bulunan ağ üreticisi Aydın İnce, “Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine iyi bir destek verebilirse onlar bu işi üstlenebilir. Gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda bu ağlarımız ile çok ciddi balon balığı tutulabilir.  Ağımızın ham maddelerini dışarından alıyoruz. Aylık sezonun açık olduğu dönemde 45 ton ağ üretiyoruz” dedi.
Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 7
Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 8
Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 9
Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 10
Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ - 11

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER