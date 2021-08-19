Yüzlerce balon balığını tek seferde yakalayacak özel ağ

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen ve başta kendi türleri olmak üzere balıkları yiyerek popülasyona, ağları keskin dişleriyle kopararak da balıkçılara zarar veren balon balığı ile balıkçıların mücadelesi devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 31 Aralık tarihine kadar balon balığı kuyruğu getiren balıkçılara, kuyruk başına 5 lira ödeme yaptı. Bu uygulamaya büyük ilgi gösteren Antalyalı balıkçılar, 22 günde 35 bin kuyruk teslim etti.

2021 yılında başlayıp 2023'e kadar sürecek kuyruk alımında 'Lagocephalus sceleratus' türü balon balığına kuyruğu 5 liradan 500 bin adet, diğer 7 balon balığı türüne ise 5 milyon adet ve kuyruk başına 50 kuruş ödenecek.

Hem iç piyasa hem de yurt dışında ağ gönderen bu işletmelerden Antalya'da bir fabrika özel bir ağ geliştirdi.

Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine destek verilmesi çağrısında bulunan ağ üreticisi Aydın İnce, “Balon balığı ile mücadelede gırgır teknelerine iyi bir destek verebilirse onlar bu işi üstlenebilir. Gırgır teknelerine destek verilmesi durumunda bu ağlarımız ile çok ciddi balon balığı tutulabilir. Ağımızın ham maddelerini dışarından alıyoruz. Aylık sezonun açık olduğu dönemde 45 ton ağ üretiyoruz” dedi.