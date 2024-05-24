Milyonluk ek ders vurgunu: Müdürden öğretmenlere "Emekli olana kadar şikayetçi olmayın" isteği
Kocaeli’de bir ortaokulda görev yapan öğretmenlerin hesaplarına yatan ek ders ücreti ile bordrolarındaki tutarın farklı olduğu iddia edilince 4,5 milyon lirayı bulan yolsuzluk ortaya çıktı. Mağdur bir öğretmen ifadesinde okul müdürü M.H.A.'nın, “Oğlum şifrelerimi kullanarak borsada para kaybetti ve bu işlemleri benden habersiz yaptı. Emekli olana kadar şikayetçi olmayın, sonra şikayet edin.” dediğini belirtti.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki Saraylı Ortaokulu’nda görev yapan bazı öğretmenler, sistem üzerindeki e-bordroları ile maaş ödeme dekontlarında tutarsızlık olduğunu tespit etti.
İddiaya göre, ek ders ücretlerini karşılaştıran öğretmenler, e-bordro üzerinde görünen ek ders ücretinin hesaplarına yatan ücretten yaklaşık 3 kat daha fazla olduğunu fark etti.
Bunun üzerine geriye dönük yapılan kontrollerde, öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yaklaşık 4 yıldır bu durumun yaşandığı ve fazla olan miktarın farklı banka hesaplarına yatırıldığı tespit edildi.