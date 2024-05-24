Milyonluk ek ders vurgunu: Müdürden öğretmenlere "Emekli olana kadar şikayetçi olmayın" isteği

"OĞLUM BORSADA PARA KAYBETTİ; BU İŞLEMİ BENDEN HABERSİZ YAPTI"

Öğretmenler ifadelerinde okul müdürünün öğretmenler odasında yaptığı konuşmayı da anlattı.

Bir öğretmen, okul müdürü M.H.A.'nın odada kendilerine “Oğlum e-Devlet ve diğer şifrelerimi bilmekteydi. Borsada para kaybettiği için bu işlemleri kendisi benden habersiz yaptı. Ben emekli olana kadar lütfen herhangi bir yere şikayette bulunmayın. Emekli olduktan sonra şikayetçi olmanızı rica ediyorum." dediğini söyledi.

Diğer öğretmenlerin de okul müdürü M.H.A.’nın öğretmenler odasında yaptığı iddia edilen konuşmayı doğrular yönde ifade verdiği öğrenildi.

Öğretmenlerin okul müdürünün bu teklifini kabul etmeyerek 20 Mayıs günü savcılığa giderek şikayetçi oldukları öğrenildi.