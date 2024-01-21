Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi)

Miraç Kandili tarihi, tüm İslam alemi tarafından rahmeti ve bereketi bol üç ayların gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Receb ayıyla birlikte başlayan üç aylara girilmesiyle birlikte 2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edildi. Şimdi gözler ise yılın ikinci kandili olan Miraç Kandiline çevrildi. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 1

2024 Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, Müslüman camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İslam camiası için mübarek günler arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl yine bol dua ve ibadetlerle geçecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?

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Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 2

2024 MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 yılı kandil takvimini açıkladı ve Miraç Kandili tarihi belli oldu.

Buna göre; Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü idrak edilecek.

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 3

MİRAÇ KANDİLİ'NİN ÖNEMİ

Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, İslam dininin hakim olduğu toplumlarda her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanıyor.

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 4

MİRAÇ NE DEMEK?

"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi) - 5

2024 KANDİL TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe gecesi gerçekleşti.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü idrak edilecek.

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