Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne? (2024 Diyanet Miraç Kandili tarihi)
Miraç Kandili tarihi, tüm İslam alemi tarafından rahmeti ve bereketi bol üç ayların gelmesiyle birlikte sorgulanıyor. Receb ayıyla birlikte başlayan üç aylara girilmesiyle birlikte 2024 yılının ilk kandili olan Regaip Kandili idrak edildi. Şimdi gözler ise yılın ikinci kandili olan Miraç Kandiline çevrildi. Peki, 2024 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?
2024 Miraç Kandili'nin ne zaman idrak edileceği, Müslüman camiası tarafından merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. İslam camiası için mübarek günler arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl yine bol dua ve ibadetlerle geçecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek, önemi ne?