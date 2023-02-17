Miraç ne demek? Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Yılın ikinci kandili olma özelliğini taşıyan Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak ediliyor. Peki, Miraç ne demek? Miraç gecesi ne oldu? İşte Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar

Miraç ne demek? Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar - 1

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili bu yıl 17 Şubat Cuma günü idrak ediliyor. 2023 Miraç Kandili'ne ulaşmanın huzurunu yaşayan vatandaşlar, bugünün anlamına dair araştırmalar yapıyor. 

Miraç ne demek? Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar - 2

MİRAÇ NE DEMEK?

Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.

Miraç ne demek? Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar - 3

İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.

Miraç ne demek? Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar - 4

MİRAÇ GECESİ NE OLDU?

Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.

Miraç ne demek? Miraç gecesinin anlam ve önemi hakkında ayrıntılar - 5

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor.

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