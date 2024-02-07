MİT ve devlet görevlisi yalanı ile dolandırıcılığa 150 yıl hapis istemi

150 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianame ile şüpheliler hakkında Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede; 22 kişinin farklı yöntemler ile 1,5 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 11 şüpheliden 3'ü hakkında 10 yıla kadar, 2'si hakkında 20 yıla kadar, 1'i hakkında 50 yıla kadar, 1’i hakkında 60 yıla kadar, 1'i hakkında 70 yıla kadar, 1'i hakkında 80 yıla kadar, 2'si hakkında 150 yıla kadar hapis cezası talep edildi.