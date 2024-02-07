MİT ve devlet görevlisi yalanı ile dolandırıcılığa 150 yıl hapis istemi
Kendilerini MİT personeli, milletvekili, cumhurbaşkanlığı basın danışmanı, üst düzey KOSGEB yetkilisi ve devlet görevlisi olarak tanıtıp işe yerleştirme, kredi çekme, tayin ve atama işlemleri gibi vaatlerle 22 kişi 1,5 milyon lira dolandırılan 11 kişi hakkında 10 yıl ile 150 yıl arasında değişen hapis isteniyor.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin nitelikli dolandırıcılık yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre izlenen 11 şüpheli, geçen yıl Nisan ayında Eskişehir, Uşak, İstanbul ve Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.