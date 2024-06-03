Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan İshak D, havalı makineyle çalışırken sol elinin iki parmağına tahtaya çaktığı çiviyi sapladı. Çivili tahtayla hastaneye kaldırılan İshak D, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle parmaklarındaki çividen kurtarıldı.

Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı - 1

Bursa’da mobilya işçisinin kazara parmağına çaktığı çivi, hastanede çıkarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi.

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Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı - 2

İshak D, havalı makineyle ahşaplara çivi çakarken, tahtadan çıkan çiviler sol elinin orta ve işaret parmağına saplandı.

Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı - 3

Yaralanan İshak D, mesai arkadaşları tarafından elindeki çivili tahtayla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı - 4

Hastane personelinin ihbarıyla acil servise İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı işçiye ilk müdahaleyi hastane bahçesinde yaptı.

Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı - 5

İshak D’nin elindeki ahşap itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak çivilerden ayrıldı.

Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı - 6

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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