Mobilya işçisi parmağına kazara çivi çaktı
Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında çalışan İshak D, havalı makineyle çalışırken sol elinin iki parmağına tahtaya çaktığı çiviyi sapladı. Çivili tahtayla hastaneye kaldırılan İshak D, itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle parmaklarındaki çividen kurtarıldı.
Bursa’da mobilya işçisinin kazara parmağına çaktığı çivi, hastanede çıkarıldı.Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Yeniceköy Mahallesi’ndeki bir mobilya fabrikasında meydana geldi.