Modernize edilen ilk M60T tankları teslim edildi: "Kötü komşu ev sahibi yaptı"

"TANKLAR GÜNÜMÜZ TEKNOLOJİSİNE UYUMLU HALE GELDİ"

Görgün, M60T tanklarının, sahip olduğu güçlü itki sistemleri, etkili ateş gücü ve dayanıklılığı ile bilindiğine dikkat çekerek, "Ülkemiz, bu tankları modernizasyon çalışmalarıyla güncelleyerek günümüz teknolojisine uyumlu hale getirmiştir. Atış kontrol sistemlerimizin, yurt dışı ihraç kalemi olarak satılmasıyla bu alandaki teknolojik üstünlüğümüz dünya ülkeleri tarafından da kabul edilmiştir. Tasarım ve üretim süreçlerinin yerli ve milli olarak yapılması, dünyada farklı konfigürasyonda yer alan tanklara bu sistemin uyumlandırılmasının önünü açmaktadır. ASELSAN başta olmak üzere projede emeği geçen tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.