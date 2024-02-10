Modernize edilen ilk M60T tankları teslim edildi: "Kötü komşu ev sahibi yaptı"
Modernize edilen M60T tanklarının ilk partisi Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Törende konuşma yapan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, tank modernizasyonunda yabancı firmalarla yaşanan sorunlara dikkat çekti. Modernizasyon ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan projeyle "atış kontrol sistemi"ni yerlileştirdiklerini söyleyen Görgün, "Pek çok sahada olduğu gibi, kötü komşu ülkemiz savunma sanayiini ev sahibi yapmıştır." dedi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan "Tanklara İlave Yetenek Kazandırılması (TİYK) - M60T Projesi" kapsamında modernize edilen 2 M60T tankının teslimi törenle yapıldı. Törene Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri ve sektör temsilcileri katıldı.