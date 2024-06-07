Motokurye Ata Emre'nin katilinin yaşı 18'den büyük mü? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldüren ve 17 yaşındaki olduğu belirtilen E.Ö.'nün yaş tespiti için Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen tensip kararında, topuk kanı ve hastane kayıtları istendi. İl Sağlık Müdürlüğü, E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayda rastlanmadığını bildirdi. Akman ailesinin avukatı, bu durumun E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğu yönündeki iddialarını destekler nitelikte ve kemik yaşının tespitinin zorunluluk olduğunu söyledi.
Balıkesir'de zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün yaşı araştırılıyor.