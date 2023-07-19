Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat!

Geçtiğimiz Mayıs ayında 125 cc motosikletlerin de B sınıfı ehliyetlerle kullanılması için çalışmaların başlatıldığı açıklanmıştı. İlgili düzenleme henüz resmileşmediği için trafiğe 125 cc motosikletler çıkan sürücüler yapılan denetimlerde cezalarla karşı karşıya geliyor.

Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 1

Geçtiğimiz aylarda motosiklet ehliyeti sınıflarında değişikliğe gidileceği, 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca bu silindir hacmine sahip motoru kullanmak isteyenlerin motor sürüş kurslarından 2 ders alma şartı olacağı da belirtilmişti.

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Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 2

Bu açıklamaların ardından konuyla ilgili mevzuatta herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Sadece açıklama üzerinden konunun yasalaşmasını beklemeden motoruyla trafiğe çıkan B sınıfı ehliyet sahibi sürücüler yetersiz ehliyetten kaynaklı cezalar yedi.

Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 3

Açıklamanın şu anda yürürlükte bir yeri olmadığını belirten hukukçular, 50 cc ve 125 cc silindir hacmi arasındaki motosiklet kullanıcılarının eğer ehliyetleri yoksa cezaya tabi olduğunu, b gibi durumlarda yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin liralık bir idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklarına, motosikletlerinin de 60 gün boyunca trafikten men edileceğine dikkat çekiyor.

Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 4

Güncel yasalara göre 50 cc'ye kadar olan motosikletler B sınıfı, yani otomobil ehliyetiyle kullanılırken, bunun üzerinde silindir hacmine sahip motosikletler içinse A1 sınıfı ehliyet gerekiyor.

Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 5

500 cc üzerindeki motor hacmine sahip motorları kullanmak için ise A2 sınıfı ehliyet gerekiyor.

Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 6

50 cc'ye kadar olan motosikletler ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği gereğince otoyollarda kullanılamıyor.

Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 7
Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 8
Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat! - 9
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