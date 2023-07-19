Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat!

Açıklamanın şu anda yürürlükte bir yeri olmadığını belirten hukukçular, 50 cc ve 125 cc silindir hacmi arasındaki motosiklet kullanıcılarının eğer ehliyetleri yoksa cezaya tabi olduğunu, b gibi durumlarda yetersiz ehliyetten kaynaklı 4 bin liralık bir idari para cezası ile karşı karşıya kalacaklarına, motosikletlerinin de 60 gün boyunca trafikten men edileceğine dikkat çekiyor.