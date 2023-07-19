Motosiklet ehliyetlerinde 125 cc belirsizliği: Cezalara dikkat!
Geçtiğimiz Mayıs ayında 125 cc motosikletlerin de B sınıfı ehliyetlerle kullanılması için çalışmaların başlatıldığı açıklanmıştı. İlgili düzenleme henüz resmileşmediği için trafiğe 125 cc motosikletler çıkan sürücüler yapılan denetimlerde cezalarla karşı karşıya geliyor.
Geçtiğimiz aylarda motosiklet ehliyeti sınıflarında değişikliğe gidileceği, 125 cc yani A1 sınıfı ehliyeti kapsayan motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği gündeme gelmişti. Ayrıca bu silindir hacmine sahip motoru kullanmak isteyenlerin motor sürüş kurslarından 2 ders alma şartı olacağı da belirtilmişti.