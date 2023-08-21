Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu

Muğla'da kasksız bir sürücü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - 1

Fethiye'nin İnönü Caddesi'nde seyreden kasksız sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü yattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - 2

Zaman zaman hızı 100 kilometreye kadar ulaşan motosikletin sürücüsünün hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - 3

Trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - 4

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı.

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