Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu
Muğla'da kasksız bir sürücü motosikleti yüzüstü yatarak kullandı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.
Fethiye'nin İnönü Caddesi'nde seyreden kasksız sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü yattı.
Fethiye'nin İnönü Caddesi'nde seyreden kasksız sürücü, motosikletinin üzerine yüzüstü yattı.
Zaman zaman hızı 100 kilometreye kadar ulaşan motosikletin sürücüsünün hem kendi can güvenliğini, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attı.
Trafikteki diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sürücüye tepki yağdı.