Motosikletli kuryelerden "Trafikte biz de varız" eylemi
Ordu'da motosiklet kazaları ve yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için motosikletli kuryeler, konvoy eşliğinde tur atarak eylem yaptı. Ordu Motorlu ve Motosikletsiz Kuryeler Derneği Başkanı Soner Kelsoy, “Trafikte biz de varız ve trafikte olan değerimizi kazanmak istiyoruz.” dedi.
Altınordu ilçesinde 21 Şubat’ta Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Yenimahalle kavşağında, yeşil ışığın yanması ile birlikte hareket eden Cemil Bilgili (25) yönetimindeki motosiklete, alkollü sürücü E.A. (30) yönetimindeki hafif ticari araç çarptı.