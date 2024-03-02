Motosikletli kuryelerden "Trafikte biz de varız" eylemi

Motosikletli kuryeleri kazalara kurban verdiklerini ve bu kazalar sonucunda ellerini, bacaklarını kaybettiklerini belirten Kelsoy, “Bir süre önce Ordu ilimizde faaliyet gösteren motosikletli kurye arkadaşlarımızdan Deniz Aksoy arkadaşımız geçirdiği kaza sebebi ile bugün dahi komadadır. Muhsin Işık arkadaşımız yine aynı şekilde dikkatsiz bir makine sürücüsü tarafından kazaya maruz kalmış ve parmaklarını kaybetmiştir. En son olarak Cemil arkadaşımız, sorumsuz ve dikkatsiz bir sürücü tarafından katledilmek istenmiş ve ışıklarda beklerken 150 kilometre hız ile kendisi kazaya maruz kalmıştır. Karşı taraf alkollü bir sürücüdür. Bizim burada toplanma amacımız insanlara sesimizi duyurmak. Trafikte biz de varız ve trafikte olan değerimizi kazanmak istiyoruz.” diye konuştu.