Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar
Amasya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.
Kurtboğan köprü istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Fatih Tıngır (38) yönetimindeki motosiklet, Akbilek köprü istikametinden aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Asaf Biçen (21) yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.