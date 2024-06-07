Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar

Amasya'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar - 1

Kaza bu sabaha karşı saat 01.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi.

Kurtboğan köprü istikametinden Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine doğru seyir halinde olan Fatih Tıngır (38) yönetimindeki motosiklet, Akbilek köprü istikametinden aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Asaf Biçen (21) yönetimindeki motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar - 2

Kazada motosiklet sürücüleri Fatih Tıngır ile Asaf Biçen ve her iki motosiklette yolcu olan arkadaşları Emre Çağlar Öksüz (37) ile Buğra Uluğ (20) yaralandı.

Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar - 3

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar - 4

Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fatih Tıngır ve yolcu Buğra Uluğ yaşamını kaybetti. Diğer sürücü Asaf Biçen ve Emre Çağlar Öksüz Samsun’a sevk edildi.

Motosikletlilerin feci kazası: Kafa kafaya çarpıştılar - 5

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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