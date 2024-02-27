MSB 2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu: Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri var. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak. Peki, MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

MSB 2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu: Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? - 1

2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün öncesinden e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. İşte, 2024 Mayıs askerlik celp açıklaması...

TÜRKİYE HABERLERİ

MSB 2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu: Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? - 2

Mayıs 2024 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 29 Şubat 2024 (dâhil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekiyor.

MSB 2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu: Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? - 3

MAYIS ASKERLİK CELPLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 3 Mayıs 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edilecek.

MSB 2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu: Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? - 4

CELP VE SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri ise şöyle;

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 16 Mayıs 2024

Er (2’nci Grup) 27 Haziran 2024

Er (3’üncü Grup) 25 Temmuz 2024

DAHA FAZLA GÖSTER