MSB 2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu: Mayıs askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında askere giderek vatani görevini yerine getirecek olan birçok kişinin gündeminde askerlik yerleri ve celp tarihleri var. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, celp yerleri Mayıs ayının ilk haftasında duyurulacak. Peki, MSB askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
2024 Mayıs sınıflandırma duyurusu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlandı. Yedek subay, astsubay adayları, erbaş ve erlerin sevk tarihleri MSB Askeralma Genel Müdürlüğü'nün internet adresinden paylaşıldı. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinden 10 gün öncesinden e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecek. İşte, 2024 Mayıs askerlik celp açıklaması...