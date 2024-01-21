MSB sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman bitecek? İşte sözleşmeli er alımı başvuru şartları
Milli Savunma Bakanlığının sözleşmeli er başvuruları başladı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başvurular, https://personeltemin.gov.tr adresinden ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Peki, MSB sözleşmeli er alımı başvuruları ne zaman bitecek?
Milli Savunma Bakanlığının Kara Kuvvetleri Komutanlığına sözleşmeli er alımı için başvurular başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı için herhangi bir son başvuru tarihi bulunmuyor. MSB’den yapılan açıklamada başvuruların başladığı duyuruldu.