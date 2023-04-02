MSÜ 2023 soruları ve cevap anahtarı yayımlandı: MSÜ soru ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

2 Nisan 2023 tarihinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın soru ve cevap anahtarı kısa sürede erişime açıldı. MSÜ soru ve cevap anahtarının yayımlandığı bilgisi, ÖSYM'nin duyurular ekranından ilan edildi.
ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2 Nisan 2023 tarihinde uygulanan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 2 Nisan 2023 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi." denildi.
MSÜ sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin 2023 sınav takvimiyle birlikte duyuruldu. Buna göre, MSÜ sonuçları 27 Nisan tarihinde erişime açılacak.