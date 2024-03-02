MSÜ 2024 soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? ÖSYM MSÜ sonuçları için tarih verdi
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için son hazırlıklarını yapan adaylar, bir yandan da soru-cevap ve sonuçlara ilişkin ayrıntıları araştırıyor. ÖSYM yayımladığı takvimle sonuç tarihini paylaştı. Peki, MSÜ 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? Sınavda çıkan soru ve cevaplar ne zaman yayımlanır?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı 3 Nisan 2024 tarihinde tamamlanacak. Sınava katılım sağlayacak olanlar, sonuçlar öncesinde soru-cevap duyurusunu merak ediyor.