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MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercihlere çevrildi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, belirtilen tarihler arasında Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Tercih sürecinin ayrıntıları MSÜ 2024 tercih kılavuzuyla belli olacak. Peki, MSÜ 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuzu yayımlandı mı?

MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi - 2

MSÜ TERCİH TARİHLERİ

MSÜ 2024 tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr  internet adresinden yapılacakt

MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi - 3

Yapılan açıklamada; "Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.

3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır." denildi.

MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi - 4

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

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