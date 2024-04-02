MSÜ 2024 tercih kılavuzu yayımlandı mı? MSÜ tercih tarihleriyle ilgili açıklama geldi
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sonuçlarının ilan edilmesi ardından gözler tercihlere çevrildi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, belirtilen tarihler arasında Millî Savunma Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek. Tercih sürecinin ayrıntıları MSÜ 2024 tercih kılavuzuyla belli olacak. Peki, MSÜ 2024 tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuzu yayımlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de yer verildi.