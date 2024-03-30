MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, 2024 MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasını beklerken açıklama geldi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu?
3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştı.