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MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuç duyurusu ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Adaylar, tercih işlemlerini "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapabilecek. Sürecin ayrıntılarını merak eden adaylar, 2024 MSÜ tercih kılavuzunun yayımlanmasını beklerken açıklama geldi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu? - 1

3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu? - 2

MSÜ TERCİH AÇIKLAMASI

28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda tercih süreciyle ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada; "Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır." denildi.

MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu? - 3

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2024-MSÜ) tercih işlemleri alınan puanlar doğrultusunda alınacak.  Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr  internet adresinden yapılacaktır.

MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu? - 4

Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.

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