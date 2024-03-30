MSÜ 2024 tercih takvimi: MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih tarihleri belli oldu mu?

MSÜ TERCİH AÇIKLAMASI

28 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen Millî Savunma Bakanlığında Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda tercih süreciyle ilgili bilgi verildi. Yapılan açıklamada; "Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir. 3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375.409 kadın, 341.113 erkek olmak üzere toplam 716.522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacaktır." denildi.