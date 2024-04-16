MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ 2024 tercih sonuçlarında

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden tercih işlemlerinin tamamlayan adayların gündeminde sonuçlar var. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ 2024 tercih sonuçlarında - 1

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Tercih işlemlerini geride bırakan öğrenci adayları sonuçlara odaklandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu online sistem üzerinden yapılacak.

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MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ 2024 tercih sonuçlarında - 2

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor. MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ 2024 tercih sonuçlarında - 3

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacak.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ 2024 tercih sonuçlarında - 4

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirilecekler. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda Millî Savunma Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulması durumunda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunan ve o tercihte sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilebilecek. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacak.

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