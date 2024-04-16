MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler MSÜ 2024 tercih sonuçlarında
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) üzerinden tercih işlemlerinin tamamlayan adayların gündeminde sonuçlar var. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Tercih işlemlerini geride bırakan öğrenci adayları sonuçlara odaklandı. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu online sistem üzerinden yapılacak.