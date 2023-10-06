MTA diri fay hattı haritasını güncelledi: İşte diri fay hattı üzerinde bulunan iller
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Türkiye diri fay haritası risk altındaki 45 il ve 110 ilçeyi işaret ediyor. Haritada 485 diri fay hattı bulunuyor. İşte diri fay hattı üzerinde bulunan illerin listesi...
Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada aralarında Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya’nın da olduğu 45 il diri fayların geçtiği alan üzerinde bulunuyor.