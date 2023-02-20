MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremleri ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritasını paylaştı. Yenilenmiş diri fay haritaları MTA tarafından resmi sitelerinde erişime açıldı. Güncellenen verilerine göre, fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını inceliyor.
Fay üstünde bulunan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı. Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde.
Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.
Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.
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