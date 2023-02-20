MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı. Güncellenip kamuoyuyla paylaşılan haritaya göre, Türkiye'de 485 diri fay bulunuyor. Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor ve deprem riski taşıyor. Güncellenmiş haritanın paylaşılması ardından vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu? Hangi iller fay hattı üzerinde yer alıyor?" sorularına yanıt arıyor.

MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? - 1

Türkiye'yi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremleri ardından Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hattı haritasını paylaştı. Yenilenmiş diri fay haritaları MTA tarafından resmi sitelerinde erişime açıldı. Güncellenen verilerine göre, fay üstünde 45 il ve 110 ilçe yer alıyor.

MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? - 2

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar, MTA tarafından yayımlanmış olan diri fay hattı haritasını inceliyor.

MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? - 3

HANGİ İLLER FAY HATTI ÜZERİNDE?

Fay üstünde bulunan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı. Harita da yer alan verilere göre, 110 ilçe de fay üzerinde.

MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? - 4

DİRİ FAY NEDİR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isim. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

MTA yenilenmiş diri fay haritasını paylaştı: Diri fay nedir? Evimin altından fay hattı geçiyor mu? - 5

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Evinizin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamak için, e-Devlet ekranından AFAD'ın hizmeti olan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması üzerinden kolayca fay hattı sorgulama yapabilirsiniz.

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