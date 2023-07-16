MTV ek vergi ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödemelerinde son bilgiler

Bu yılın ikinci MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahipleri ödemelerini; MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinden, Gelir idaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden online olarak yapabilecek. Öte yandan bu yıla mahsus ek MTV ödemesi yapılacak. Peki, MTV ek vergi ne zaman ödenecek?

MTV ek vergi ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödemelerinde son bilgiler - 1

Araç sahibi mükellefler için 1 Temmuz'da başlayan ödeme süresi, yakın zaman sonra sona erecek. Mükellefler 2. taksit ödemelerini gerçekleştirmemeleri halinde faizli tutarı ödemek zorunda kalacak. Bunun yanında TBMM gündeminde ek MTV ödemeleri de var. İşte, MTV 2. taksit ödeme bilgileri...

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MTV ek vergi ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödemelerinde son bilgiler - 2

MTV DÜZENLEMESİNİN DETAYLARI


Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak.

Ek MTV iki eşit taksitte tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin ilk taksiti, düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek. Örneğin teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV'nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek. Ek MTV'nin ikinci taksitinin ise kasım ayı sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Örnek olarak, 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi gereken mükellef, teklifin bu ay kanunlaşması halinde, ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar yine 1846 lira ek vergi ödeyecek. Örnekte verilen araç üzerinden, 2023 yılında toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan mükellef, ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV'si ile birlikte peşin ödenecek.

Ek MTV bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

MTV ek vergi ne zaman ödenecek? 2023 MTV ödemelerinde son bilgiler - 3

EK MTV ÖDEMESİ NE ZAMAN?


İlk taksit, yasanın yürürlüğe girdiği ayı izleyen ay sonuna kadar ödenecek. Ek MTV ikinci taksiti ise kasım ayı sonuna kadar ödenecek.

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