MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek? Süre uzatılmıştı
Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin uzatıldığı bildirildi. Peki, MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek?
2023 ikinci MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahipleri ödemelerini; MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinden, Gelir idaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden online olarak yapabilecek. İşte, MTV ikinci taksit ödemesi hakkında son bilgiler...