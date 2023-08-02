MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek? Süre uzatılmıştı

Yapılandırma taksitleri ve bazı vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştı. Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB), 2023 yılına ait gelir vergisi ile motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksiti ödeme süresinin uzatıldığı bildirildi. Peki, MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek?

MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek? Süre uzatılmıştı - 1

2023 ikinci MTV ödemeleri için süreç devam ediyor. Araç sahipleri ödemelerini; MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerinden, Gelir idaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya anlaşmalı bankaların internet bankacılığı üzerinden online olarak yapabilecek. İşte, MTV ikinci taksit ödemesi hakkında son bilgiler...

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MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek? Süre uzatılmıştı - 2

İKİNCİ MTV TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

GİB'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 31 Temmuz 2023 tarihli ve 158 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 31 Temmuz 2023 günü sonuna kadar ödenmesi gereken bu yılki gelir vergisinin 2. taksiti, motorlu taşıtlar vergisinin 2. taksitinin ödeme süresi, 7440 sayılı Kanunun peşin ve 1. ile 2. taksitlerinin ödeme süresi ile verilmesi gereken 2023/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 4 Ağustos günü sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de söz konusu güne kadar uzatıldı.

MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek? Süre uzatılmıştı - 3

MTV ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) ve Dijital Ödeme Noktasında “Hızlı Ödeme” bölümünde yer alan MTV Ödeme alanına şifre girişi yapmadan; plaka, TC Kimlik Numarası ile “Tescil Tarihi” veya “Sahiplik Belge Tarihi” bilgilerinden birini girerek MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinizi;

İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatleri arasında anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile,
Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
Vergi dairesi vezneleri aracılığıyla,
PTT şubelerine yapabilirsiniz.


MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman bitecek? Süre uzatılmıştı - 4

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

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