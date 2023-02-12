Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma yol açan depremlerde en çok etkilenen bölgelerden 12 Şubat ilçesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tacikistan ve AFAD ekiplerinin sürdürdüğü arama kurtarma çalışmalarında 159’uncu saatte 3 yaşındaki Yavuz Cambaz kurtarıldı. Saatler süren çalışmanın ardından 7 katlı binanın enkazından çıkarılan Yavuz, sağlık ekibi tarafından hastaneye götürüldü.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra yurt içi ve yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri, mucize kurtuluşlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 2

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan 5 bloğun enkazından tesadüfen bebek ağlama sesi duyulması üzerine 7 katlı binanın enkazında arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 3

Isıya duyarlı cihazlarla yeri belirlenen bebeğin çıkarılması için ekipler zamana karşı mücadele etti.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 4

Tacikistan ekibi ile AFAD ekibinin destek verdiği ve saatler süren çalışmanın ardından 3 yaşındaki Yavuz Cambaz'a ulaşıldı.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 5

Depremdem 159 saat sonra Tacikistan ekibi, Yavuz'un küçük bedeni enkazdan çıkardı.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 6

Yavuz Cambaz'ın babasının daha önce enkazdan çıkarıldığı, anne ve kardeşinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mucizenin adı Yavuz: Enkazdan 159 saat sonra kurtarıldı - 7

Enkaz başında sağlık görevlisinin yaptığı ilk kontrolde durumu iyi görünen Yavuz Cambaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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