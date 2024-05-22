Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı

Geçtiğimiz cuma günü ise iddiaya göre arkadaşlarıyla oynayan 11 yaşındaki çocuğun topu, 2 kangal köpeğinin bulunduğu alana kaçtı. Çitleri aşarak köpeklerin olduğu yere inen çocuk, topu almak istedi ancak bu sırada köpekleri saldırısına uğradı.