Müdürün bahçede beslediği köpekler öğrenciye saldırdı
İstanbul Başakşehir'de okul müdürü tarafından ilkokul bahçesinde beslendikleri iddia edilen 2 kangal köpeği, 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı. Saldırı sonucunda öğrenci yaralanırken, veliye durum köpek saldırısı değil, çitlerin üzerinden düşme olarak aktarıldı. Gerçeği öğrenen veli, okul yönetiminden şikayetçi oldu.
İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ilkokulda 2 kangal köpeğini sahiplenen okul müdürü, bahçede çitlerle çevrili özel bir alan yaptırdı. Çocukların oyun oynadığı bahçenin içerisinde bulunan alanda beslenen köpekler, velileri ve çocukları tedirgin etti.