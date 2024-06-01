Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı

Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayını Türkiye'nin gündemine otururken üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan sonrasında ise kızları yıllarca istismar ettiği belirlenen Selahattin Yalnız tutuklandı.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 1

Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı.

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Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 2

Kayıp olduğu belirtilen iki kız ise dün aynı televizyon programına çıktı.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 3

F.T.B., B.D., diğer kardeşleriyle Selahattin Yalnız’ın cinsel istismarına uğradıklarını söyledi. Yalnız ise iki kızın kendisine iftira attığını ve uyku ilacı içirdiklerini ileri sürdü.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 4
Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 5

"DÖRDÜNÜZ BENİM KARIM OLACAKSINIZ"

Yıllardır üvey babaları tarafından cinsel istismara maruz kaldıklarını programda anlatan F.T.B., "14 yaşından beri bu adam bize tecavüz ediyor. Satırla saldırıyordu, dövüyordu. 'Sizin derinizi yüzerim, dördünüz de benim karım olacaksınız' diyordu. Bunlar annemin gözünün önünde yapılıyordu" dedi. Selahattin Yalnız ise asıl mağdurun kendisi olduğunu anlatarak, "Böyle bir şey yapmadım. Cinsel istismar videoları bize de geldi. Biz konuştuk, anlaşmaya çalışıyoruz. Ne anlatayım? Beni uyutup yaptıklarını mı? Uyutarak istediklerini yaptılar." diye konuştu.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 6

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Kızların programda anlattıklarını ihbar kabul eden savcılık harekete geçti.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 7

Polis, Selahattin Yalnız'ı evinde gözaltına alarak, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında dün Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 8

Yalnız'ın emniyet binasına getirileceğini öğrenen vatandaşlar ise çevrede toplanarak tepki gösterdi. Şüpheliyi linç etmek isteyenler, polis ekipleri tarafından engellendi.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı - 9

TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selahattin Yalnız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ise serbest bırakıldı.

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