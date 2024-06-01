Müge Anlı'daki istismar olayı: Üvey kızlarını istismar ettiği ortaya çıkan Selahattin Yalnız tutuklandı
Müge Anlı'da ortaya çıkan istismar olayını Türkiye'nin gündemine otururken üvey kızlarını bulmak için canlı yayına çıkan sonrasında ise kızları yıllarca istismar ettiği belirlenen Selahattin Yalnız tutuklandı.
Ortaca'nın Ekşiliyurt Mahallesi'nde bahçıvanlık yapan Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı kadının kızları F.T.B. (24) ve B.D.'nin (18) 17 Mayıs'ta evdeki paralarla kaçtığını ileri sürerek bulunmaları için 29 Mayıs günü bir televizyon programına katıldı.