Muğla'da batan dalış teknesinde korku dolu anlar
Anadolu Ajansı
Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında öğle saatlerinde bir teknenin battığı ihbarı yapıldı.
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Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında battığı bildirilen tekne için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.
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2Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 5 bot, bir uçak ve bir helikopter ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait iki hücumbot ve bir helikopter, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Kıyıya da ambulanslar yönlendirildi.
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Bölgeye ulaşan ekipler, Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi.
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471 yolcu ve 8 mürettabat, kendi çabalarıyla kayalıklara kadar yüzüp kurtarılmayı bekledi.
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Sahil güvenlik helikopteri, teknenin battığı noktayı belirledi.
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Ekipler tarafından kurtarılan öğrenciler, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botu tarafından Fethiye Limanı'na getirildi.
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Limanda bekletilen sağlık ekipleri öğrencilere müdahale ederken sahil güvenlik ekipleri de öğrencilere battaniye ve yiyecek verdi.
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8İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin “Bahar tatili dalışı" adını verdikleri etkinlik için tekneyle açıldıkları öğrenildi.
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9Teknenin batması nedeniyle 4 gece 5 gün sürmesi planlanan etkinlik de iptal edildi.
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