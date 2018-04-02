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Muğla'da batan dalış teknesinde korku dolu anlar

Anadolu Ajansı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında öğle saatlerinde bir teknenin battığı ihbarı yapıldı.

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    Gemiciler Koyu Kayaköy açıklarında battığı bildirilen tekne için Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekete geçti.

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    Bölgeye ulaşan ekipler, Hamam Koyu mevkisinde bir dalış teknesinin su alarak battığı belirlendi.

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    71 yolcu ve 8 mürettabat, kendi çabalarıyla kayalıklara kadar yüzüp kurtarılmayı bekledi.
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    Sahil güvenlik helikopteri, teknenin battığı noktayı belirledi.

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    Ekipler tarafından kurtarılan öğrenciler, kıyı emniyeti ve sahil güvenlik botu tarafından Fethiye Limanı'na getirildi.

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    Limanda bekletilen sağlık ekipleri öğrencilere müdahale ederken sahil güvenlik ekipleri de öğrencilere battaniye ve yiyecek verdi.

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    İstanbul'da özel bir üniversitede okuyan öğrencilerin “Bahar tatili dalışı" adını verdikleri etkinlik için tekneyle açıldıkları öğrenildi.
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    Teknenin batması nedeniyle 4 gece 5 gün sürmesi planlanan etkinlik de iptal edildi.
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