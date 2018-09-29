Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
Anadolu Ajansı
Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi.
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1Muğla'nın Ula ilçesindeki Akyaka sahilinde deniz suyu kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü Akyaka Mahallesi'nde sahile gidenler, suların çekildiği noktalarda denize doğru yürüyüp fotoğraf çektirdi.
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2Akyaka Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı Mehmet Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsimin belli dönemlerinde deniz suyunun 15-20 metre kadar çekildiğini söyledi.
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3Suyun çekilmesinde endişelenecek bir durumun olmadığını belirten Gümüş, "Bu çekilme normal gelgit olaylarından kaynaklanıyor. Biz bunu her yıl yaşıyoruz." dedi.
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4Öte yandan, Muğla ve ilçelerinde yarın beklenen yağmur ve fırtına nedeniyle sahillerdeki şezlong ve şemsiyeler toplandı.
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5Bölgede günübirlik tur yapan tekneler ise limana çekildi.
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